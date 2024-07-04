Полиция задержала мигранта, который хотел увести со двора чужого ребенка В Москве задержан пытавшийся увести со двора чужого ребенка мигрант

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве полиция задержали мужчину, который пытался увести со двора мальчика, но ему помешал курьер, сообщает РИА Новости.Задержанным оказался 28-летний мигрант.

Полиция проводит проверку по статьям 144 и 145 УПК РФ — реагирование на сообщение о преступлении. О решении пока не сообщается.

Telegram-канал SHOT писал, что мужчина, который вёл за руку мальчика в московском дворе, заявил силовикам, что они направлялись в магазин «за вкусняшками». Он признался, что ребенка видел впервые. По данным SHOT, 28-летний мужчина был выпившим. Мужчина утверждает, что мальчик сам подошел к нему, схватил за руку и «потащил в магазин». Он уверяет, что ничего плохого не хотел делать с ребенком.

СМИ писали, что мужчине не дали увести из двора чужого ребенка. Неравнодушный местный житель заметил, что человек пытался похитить ребенка, и начал снимать происходящее на видео. Курьером оказался 40-летний Алекс Мелентьев. Он рассказал, что у него самого есть дети, которым он регулярно объясняет, как вести себя с незнакомцами. Поэтому, по словам курьера, он не смог пройти мимо и бросился спасать мальчика. Алекс сообщил, что неизвестный мужчина был в компании еще двух друзей, все они задержаны.