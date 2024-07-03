Раскрыта личность курьера, спасшего ребенка от похищения в Люблино Курьер и блогер Алекс Мелентьев спас мальчика от похищения мигрантом в Люблино

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Курьер Алекс Мелентьев спас ребенка от похищения во дворе в столичном районе Люблино, сообщает Telegram-канал SHOT. 40-летний мужчина рассказал, что сам является отцом, своих детей он постоянно учит, как вести себя с незнакомцами. Поэтому россиянин не мог пройти мимо и решил помочь мальчику. Он также уточнил, что мигрант был с двумя друзьями и все задержаны.

Алекс родом из Омска, но уже долгое время живет в Москве. Он работает доставщиком в компании Dalli и ведет свой блог, где освещает проблему просроченных продуктов в магазинах и требует их снятия с продажи.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что подозреваемого действительно задержали, им оказался 28-летний приезжий из ближнего зарубежья. О ситуации полицейские узнали через публикации в СМИ.

Задержанный объяснил, что они с ребенком просто шли в магазин «за вкусняшками», хотя он видел мальчика впервые. По информации SHOT, 28-летний подозреваемый сказал, что был пьян, а ребенок сам потащил его в магазин.

Ранее сообщалось, что в Люблино мужчине не дали увести со двора чужого ребенка. Неравнодушный местный житель заметил, что человек пытался похитить ребенка, и начал снимать происходящее на видео. В Следственном комитете начали процессуальную проверку.

Доклад о разбирательстве потребовал предоставить глава ведомства Александр Бастрыкин. Впервые о сомнительном персонаже во дворе рассказали в городском сообществе «Люблино». Выяснилось, что мальчика от странного мужчины увел курьер. Мигрант говорил, что они вместе с ребенком пойдут кого-то бить.