Курьер отбил мальчика от мигранта, который хотел увести его со двора В Москве мигрант пытался увести со двора чужого ребенка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В московском районе Люблино мужчине не дали увести со двора чужого ребенка, сообщает пресс-служба Следственного комитета. Неравнодушные местный житель заметил, что человек пытался похитить ребенка и начал снимать происходящее на видео. В московском управлении ведомства начали процессуальную проверку.

В социальных медиа сообщается, что в районе Люблино в городе Москве мужчина неславянской внешности пытался увести чужого ребенка из двора многоквартирного жилого дома. Неравнодушный местный житель помешал ему и запечатлел произошедшее на камеру мобильного телефона, — сообщили в СКР.

Доклад о разбирательстве потребовал предоставить глава ведомства Александр Бастрыкин. Впервые о сомнительном персонаже во дворе рассказали в городском сообществе «Люблино». Выяснилось, что мальчика от странного мужчины увел курьер. Мигрант говорил, что они вместе с ребенком пойдут кого-то бить.

Сегодня утром по адресу ул, Ставропольская, д.56, корп.3 приходил курьер, передавал заказ и сообщил, что только что во дворах отбил ребенка от педофила. Рассказал, что парковался, и увидел во дворе, как мужчина тянул ребенка (мальчика, лет десяти) за руку, и отвел в кусты, стал звать с собой. Курьер подбежал к нему, стал снимать на телефон, отгонять, тот исчез, — рассказали местные жители.

Ранее в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который приставал к школьницам и пытался за деньги заманить их к себе в квартиру. До этого в Сети появилась запись камеры домофона, в объектив которой попал разговор местного жителя с несколькими несовершеннолетними девочками. Мужчина предложил им деньги, чтобы они зашли к нему в квартиру, и обещал их не трогать.