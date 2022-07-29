Постояльцы сгоревшего в Москве хостела не спаслись из-за решеток на окнах

Врио начальника столичного ГУ МЧС Андрей Румянцев заявил, что основной причиной гибели постояльцев сгоревшего на юго-востоке Москвы хостела стали решетки на окнах. Пожар в помещении на первом этаже 16-этажного жилого дома мог произойти из-за неисправного электрооборудования, сообщает РИА Новости.

Основной причиной гибели людей послужило именно вот это, то, что на окнах находились решетки, — подчеркнул Румянцев.

Сигнал о возгорании оперативная дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве получила в 23:58 28 июля. В 00:21 29 июля пожарные локализовали огонь, а в 00:47 — ликвидировали его.

Следственный комитет возбудил дело после пожара в хостеле. По словам старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлии Ивановой, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).