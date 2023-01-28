Полиция задержала мужчину, избившего двух пассажиров в московском метро

Полиция задержала мужчину, избившего двух пассажиров в московском метро на станции «Курская», сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Нападавшим оказался 33-летний мужчина из Курска. Его доставили в отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

В ночь на 28 января в вагоне электропоезда, следующего от станции «Электрозаводская» до станции «Курская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, между тремя пассажирами возник конфликт. В ходе выяснения отношений 33-летний уроженец города Курск нанес двум оппонентам множественные удары, — указано в сообщении.

28 января появилось видео, на котором мужчина в вагоне московского метро избивает ногами двоих пассажиров. На кадрах видно, что сидящие в вагоне люди предпочли не вмешиваться в происходящее. Позже стало известно, что полиция занялась проверкой обстоятельств избиения.

26 января в столичной подземке произошла драка между женщиной и молодым человеком, который курил в вагоне вейп. Видео инцидента попало в Сеть. На кадрах женщина ругается и пытается выхватить у молодого человека гаджет, но тот сопротивляется.