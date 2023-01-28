Полиция заинтересовалась кадрами избиения в московском метро

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция проверит обстоятельства избиения двух пассажиров в московском метро, передает Telegram-канал РЕН ТВ. До этого в Сети появились кадры драки снятые в районе станции метро «Курская».



По сведениям канала, в полиции подтвердили, что конфликт произошел в вагоне поезда на Арбатско-Покровской линии. В МВД уточнили, что пока с заявлением в правоохранительные органы никто не обращался.

28 января появилось видео, на котором мужчина в вагоне московского метро избивает ногами двоих пассажиров. На кадрах видно, что сидящие в вагоне люди предпочли не вмешиваться в происходящее.

26 января в столичной подземке произошла драка между женщиной и молодым человеком, который курил в вагоне вейп. Видео инцидента попало в Сеть. На кадрах женщина ругается и пытается выхватить у молодого человека гаджет, но тот сопротивляется.