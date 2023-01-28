Мужчина избил ногами двоих пассажиров московского метро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В вагоне московского метро около станции Курская мужчина избил ногами двоих пассажиров, передает Telegram-канал «Москва 24». Очевидцы сняли видео, как мужчина бьет лежачих людей.

На кадрах видно, что сидящие в вагоне люди предпочли не вмешиваться в происходящее.

26 января в столичной подземке произошла драка между женщиной и молодым человеком, который курил в вагоне вейп. Видео инцидента попало в Сеть. На кадрах женщина ругается и пытается выхватить у молодого человека гаджет, но тот сопротивляется.

Осенью 2021 года трое человек избили молодого парня в вагоне метро, который заступился за девушку. Пострадавший получил множество травм и был отправлен в больницу. Спустя несколько дней после драки председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично вручил ему ведомственную медаль «Доблесть и отвага» за высокие морально-нравственные качества.