Похожий на снаряд предмет обнаружили рядом с ТЭЦ в Москве РЕН ТВ: похожий на снаряд предмет обнаружили рядом в ТЭЦ-21 на севере Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Дмитровском районе Москвы рядом с ТЭЦ-21 обнаружили предмет, похожий на снаряд, сообщил РЕН ТВ. По информации источника телеканала, сейчас место оцеплено.

Оперативные службы прибыли на место и устанавливают, может ли предмет быть опасен. По данным Telegram-канала SHOT, полицейские оцепили место и ожидают прибытия саперов.

Подробности не уточняются. Взрывотехникам предстоит установить, может ли предполагаемый снаряд представлять опасность или же это муляж.

Ранее СМИ сообщали, что самодельные взрывные устройства, которые были обнаружены в начале мая на опорах ЛЭП в Саратовской области, оказались муляжами.

До этого ночью 27 апреля на территории ТЭЦ в городе Павловске Пушкинского района Санкт-Петербурга произошел взрыв. Местные жители рассказывали, что стены их домов дребезжали несколько секунд, осколками от взрыва оказались повреждены конюшня и манеж конного клуба, также задело трубу недостроенной котельной. SHOT со ссылкой на источник писал, что рядом с заброшенным зданием на территории ТЭЦ мог сдетонировать артиллерийский снаряд калибра от 122 до 152 миллиметров. Следственный комитет тогда возбудил уголовное дело по статье о незаконном хранении и сбыте взрывных устройств.