«Погодный оптимум»: синоптик рассказал о погоде на 30 мая Синоптик рассказал, что 30 мая Москву ожидает природный оптимум

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В ночь на вторник, 30 мая, температура составит семь-восемь градусов тепла, а днем термометр поднимется максимально до +23 градусов, осадков не ожидается, сообщил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, такую погоду можно назвать «природным оптимумом».

Ночью температура составит семь-восемь градусов тепла, а днем термометр поднимется максимально до +23 градусов. Хорошая, солнечная погода, ветра не будет, давление немного вырастет до 749 мм рт. ст. Осадков также не ожидается. То есть завтра будет очень комфортная погода, можно сказать, нас ожидает погодный оптимум, — рассказал Шувалов.

Ранее синоптики рассказали NEWS.ru, стоит ли верить прогнозам об аномальной жаре летом 2023 года, опубликованным в ряде СМИ и Telegram-каналов. По этим прогнозам, с непривычно жаркой погодой могут столкнуться жители Москвы, Курской, Белгородской и Тульской областей, а также Сибири, Урала и Дальнего Востока.

За всю историю метеонаблюдений в столице рекордным значением тепла для июня до сих пор было 34,7 градуса (зафиксировано 21 июня 1901 года). Рекорд июля — 38,2 градуса (29 июля 2010 года), августа — 37,3 градуса (6 августа 2010 года). Июльский рекорд также является абсолютным максимумом температуры для столицы.