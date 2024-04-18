Погодный апокалипсис в Москве: столицу накроет мощный девятибалльный шторм

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Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в эфире «Соловьев Live» заявил, что в пятницу в Москве ожидается девятибалльный шторм. Что известно о «погодном апокалипсисе» в столице, какая погода будет в городе в субботу и воскресенье?

Когда на Москву обрушится девятибалльный шторм

По словам Тишковца, в пятницу, 19 апреля, жителей российской столицы ожидает мощный шторм, порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду.

«С 15:00 пятницы, усиливаясь к вечеру, порывы ветра будут достигать штормовых значений — 17–22 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду, и поутихнет стихия только к середине ночи субботы. По шкале Бофорта это 9-балльный шторм, когда скорость ветра достигает 80–90 километров в час», — сообщил синоптик.

Он отметил, что такой сильный ветер будет гнуть деревья, ломать большие ветви, срывать рекламные щиты, кровлю крыш и другие конструкции.

«Высока вероятность падения предметов. Есть угроза жизни и здоровью людей, возможны повреждения автомобилей. Из-за сноса посадка самолетов при таком критическом ветре может быть ограничена или запрещена. В зону шторма с ветром более 20 метров в секунду попадут Брянская, Орловская, Тульская, Калужская и Московская области», — заявил метеоролог.

Какая погода будет в Москве 20 и 21 апреля

Тишковец отметил, что в субботу в российской столице существенно похолодает, воздух прогреется максимум до плюс 5 градусов.

«В субботу в тыл циклона уже не по сезону проникнет холодный полярный воздух. Температура воздуха ощутимо понизится до 0...+5 градусов, из-за чего возможны осадки в виде дождя или мокрого снега. В столичном регионе он, скорее всего, будет таять, но в Северо-Западном регионе, где ударят морозы, образуется гололедица», — рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос».

По словам руководителя прогностического центра «METEO» Александра Шувалова, в выходные дни Москва попадет в холодную часть циклона, поэтому ожидается прохладная погода.

«В выходные Москва попадает в холодную тыловую часть циклона, ожидается северный ветер, температурный режим снова идет вниз до плюс 10 градусов, но осадки прекращаются», — заявил он в беседе с NEWS.ru.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила изданию «Москва 24», что в субботу и воскресенье в Москве возможны небольшие дожди. Днем в субботу прогнозируется от плюс 10 до 12 градусов тепла. В воскресенье воздух может прогреться до 12–13 градусов, подчеркнула синоптик.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что после выходных в российскую столицу вновь вернется пасмурная погода, ожидаются осадки в виде дождя.

«Вся следующая неделя будет под влиянием циклонического образования. Погода преимущественно облачная с прояснениями, в течение всей недели прогнозируются кратковременные дожди, но периодически они будут даже умеренными, давление будет ниже нормы примерно на 10 мм рт. ст., в понедельник и вторник — даже на 12 мм», — отметил синоптик.

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