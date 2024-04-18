Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 18 апреля, фото

Фото: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

Панда Катюша

Панда Катюша во время игры с сотрудником зоопарка расцарапала ему живот, сообщила в авторском Telegram-канале генеральный директор московского зоосада Светлана Акулова. Какие последние новости известны о животном сегодня?

Почему Катюша поцарапала кипера

Акулова отметила, что многие у нее спрашивают, почему работники зоопарка не играются с Катюшей. По ее словам, животное уже выросло, подобные занятия могут быть опасны для сотрудников.

«Опасные кадры, фото не для всех. Кипера Игоря догнали. P. S. Многие спрашивают, почему мы Катюшу не тискаем. Вот потому и не тискаем. Она просто играла. Но ее игры уже опасные», — написала руководитель столичного зоопарка.

Подписчики Акуловой в комментариях в Telegram-канале пожелали сотруднику учреждения здоровья и отметили, что у Катюши уже выросли достаточно большие когти.

«Катюша все же дикое животное, как и все панды. Хоть и хочется и погладить, и потискать, но когти уже выросли большие и крепкие. Здоровья киперу!»;

«Конечно же, ведь это медведь! Терпения и осторожности киперам! Хотя, например, домашние кошки еще не такие следы на теле могут оставить, если их разозлить. Катюша, конечно, милая, но за ее движениями теперь стоит куда более пристально следить, чтобы подобного не повторилось»;

«Видимо, догонялки с маленьким медвежонком на этом заканчиваются. Придется ее изолировать, чтобы вреда сильного людям не нанесла. Растет наша Катюша!», — комментировали события пользователи Сети.

Фото: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС Панда Катюша

Почему Катюша легко научилась «скалолазанию»

Ветеринар Михаил Шеляков в беседе с NEWS.ru объяснил, что панды от природы являются вертикально ползающими, а сотрудники Московского зоопарка предоставили Катюше достаточное количество подобных конструкций, которые положительно сказались на данном факторе.

«Панды от природы вертикально ползающие. Для них более естественно передвигаться вертикально, чем горизонтально. Делаем вывод: в зоопарке очень грамотно подошли к вопросу содержания панды, предоставив достаточное количество вертикальных конструкций. Это положительно влияет на ее здоровье», — заявил он.

Также ветеринар обратил внимание, что, несмотря на любовь Катюши к «скалолазанию», вертикальные конструкции в вольере панды должны быть оборудованы амортизирующими поверхностями, чтобы животное не поранилось при падении.

«Несмотря на привычное для панды занятие — лазать, в зоопарке должны быть приняты страховочные меры. Панда, конечно, милый зверек, но это медведь. Грузный, тяжелый, и падение на какой-то предмет, например, выступающий, может привести к травме. Хотелось бы обратить внимание — вертикальные конструкции должны быть с амортизирующими поверхностями в месте предполагаемого падения», — подчеркнул Шеляков.

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