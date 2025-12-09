Погода в Москве в среду, 10 декабря: ждать ли тепла и мокрого снега

В Москве и Московской области завтра, 10 декабря, ожидаются осадки в виде снега, говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на среду?

Какая погода будет в Москве 10 декабря

В столичном регионе завтра, 10 декабря, воздух в дневное время остынет до -1 градуса.

«10 декабря будет облачная погода. Ночью снег. Температура в Москве ночью — от -1 до +1 градуса, по области — от -3 до +2 градусов. Днем небольшие осадки. Температура днем в Москве — от -1 до +1 градуса, по области — от -3 до +2 градусов. Ветер южный, 4–9 м/с. Местами гололедица», — говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в середине рабочей недели в Москву придет волна небольшого похолодания.

«Необычайно теплое начало календарной зимы с превышением климатической нормы более чем на 5 градусов будет пролонгировано в Центральной России на буднюю часть наступившей недели. Первые попытки зимы заявить о себе будут продемонстрированы уже вечером во вторник и особенно в ночь на среду, когда в регионе, при околонулевой температуре воздуха, землю припорошит небольшим снегом», — заявил синоптик.

По данным метеорологических центров, в среду ожидается облачная погода с осадками. Ночью столбики термометров покажут от -2 до 0 градусов. Днем — от -11 до +1 градуса. Основным видом осадков станет снег, который из-за околонулевой температуры может быть мокрым и тяжелым. Местами, особенно в ночные и утренние часы, возможна гололедица. Ветер будет южным, умеренной силы. Атмосферное давление будет относительно низким, около 747 миллиметров ртутного столба.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 10 декабря

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 декабря в Северной столице ожидаются небольшие осадки в виде дождя.

«10 декабря будет облачная с прояснениями погода. Ночью и в конце дня небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью — от +2 до +3 градусов. Температура воздуха днем — от +3 до +5 градусов. Атмосферное давление будет повышаться, в конце дня — понижаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что в ближайшие дни погоду в регионе будут определять циклоны, которые принесут теплый воздух.

«К нам приходит очередной циклон, в четверг, 11 декабря, следующий циклон. Они будут выносить с запада очень теплый воздух, поэтому в середине недели потепление неизбежно, а все осадки будут идти в виде дождя. Если уже сегодня температура воздуха в Санкт-Петербурге повысится до +4 градусов, то в четверг будет еще теплее. Скорее всего, к нам принесет с Атлантики такое тепло, что температура сможет повыситься в городе до +7 градусов», — отметил метеоролог.

