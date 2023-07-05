Mash: полицейских Подмосковья обучат тактике городских боев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что подмосковных полицейских обучат тактике ведения боевых действий на городских улицах после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня. По данным канала, сотрудников правоохранительных органов обучат стрельбе из ручных пулеметов, метанию осколочных гранат и тактической медицине.

Mash сообщает, что кроме стрельбы из РПК-74 и использования ручных гранат, силовиков научат стрельбе из АКС-74У, АК-74 и из пистолета Макарова в рамках городских боестолкновений.

По информации канала, 24 и 25 июня работников МВД Московской области экстренно передислоцировали в столицу для усиления, руководство ведомства проанализировало сложившуюся ситуацию и решило улучшить навыки своих сотрудников.

Ранее стало известно, что уровень поддержки бизнесмена Евгения Пригожина после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» упал почти вдвое. Если раньше деятельность бизнесмена, связанную с СВО, положительно оценивали 55% опрошенных, то сейчас — 29%. При этом доля недовольных Пригожиным выросла с 14% до 39%. Ранее популярность бизнесмена постоянно росла из-за успехов бойцов «Вагнера» в ходе спецоперации на Украине.