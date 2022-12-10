Площадь пожара в усадьбе Лопухиных в Москве увеличилась в пять раз МЧС: площадь пожара в усадьбе Лопухиных в Москве увеличилась до 50 кв. м

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Площадь пожара в усадьбе Лопухиных в центре Москвы увеличилась с 10 кв. м до 50 кв. м, сообщает пресс-служба городского управления МЧС. По данным ведомства, площадь обрушения составляет 40 кв. м. В результате происшествия пострадал один пожарный.

Малый Знаменский пер., д. 3/5, стр. 4, в двухэтажном здании старой постройки. Происходит возгорание межэтажного перекрытия между 2-м этажом и чердаком на площади около 50 кв. м. Площадь обрушения составляет около 40 кв. м. Пострадал 1 человек, передан медикам для проверки состояния, — говорится в сообщении.

В 09:12 в ведомстве отчитались о локализации огня.

Как утверждают авторы Telegram-канала «МК: срочные новости», пострадавшим оказался прапорщик из пожарной части № 33. В публикации говорится, что его госпитализировали с переломами двух ребер и ушибом колена.

Хамовническая межрайонная прокуратура Москвы взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин пожара в усадьбе, сообщает ведомство в Telegram.

Ранее в деревне Любенск Псковской области загорелась усадьба композитора Николая Римского-Корсакова. Комплекс входит в музей-заповедник композитора. Площадь возгорания составила 625 кв. м. По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожности строителей. Они перекрывали кровлю усадьбы с использованием открытого огня. По словам главы региона, даже без экспертизы понятно, что «ущерб будет значительный». Из музея удалось эвакуировать 50% материальных ценностей.