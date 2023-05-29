Отсидевший 16 лет в тюрьме мужчина пытался совратить девушку в ТЦ Москвы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В московском ТЦ «Трамплин» бывший заключенный пытался заняться сексом с 16-летней девушкой в туалете, сообщает Telegram-канал SHOT. Девушка ему отказала, но тот не унимался, в результате чего была вызвана охрана торгового центра.

SHOT утверждает, что девушка, к которой пристал бывший уголовник, вместе с коллегой работала на стойке и занималась оформлением сим-карт. К ним подошел незнакомый им мужчина и попросил у них сим-карту. После этого он пригласил девушек на фудкорт выпить лимонада, на что они согласились.

Во время разговора на фудкорте мужчина рассказал им о том, что был осужден за бандитизм и отсидел за решеткой 16 лет. Спустя некоторое время он начал трогать одну из девушек и склонял ее к сексу в кабинке туалета, однако той удалось вырваться. Мужчина, несмотря на отказ, заявил, что «все равно ее добьется».

Когда девушки вернулись к стойке, он продолжил приставать к одной из них. Это заметили охранники, которые и вывели его из торгового центра. Теперь любителя несовершеннолетних ищут полицейские.

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