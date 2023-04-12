В Петербурге мужчина надругался над школьницей в метро

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В петербургском метро 30-летний мужчина надругался над 14-летней школьницей, передает Telegram-канал Mash на Мойке. Девочка сразу после этого обратилась в полицию. Она рассказала правоохранителям, что правонарушитель удерживал ее и трогал за интимные части тела.

Инцидент произошел между станциями «Новочеркасская» и «Площадь Александра Невского». После обращения подростка полиция сразу стала искать педофила. В итоге был задержан 30-летний мужчина по имени Зикрулло, передает канал.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Сейчас он в изоляторе морально настраивается столкнуться со всеми последствиями своих действий, — отмечает Mash на Мойке.

Ранее в Москве пристававший к трехлетней девочке в батутном центре мужчина вышел на свободу после 10 суток административного ареста. Полиция назначила такое наказание по статье о мелком хулиганстве.

Видео, на котором видно, как мужчина трогал ребенка и сажал к себе на колени, а потом пытался увести с игровой площадки со словами «Идем искать маму», разошлось по Сети. По словам самого задержанного, он хотел познакомиться с женщиной, которая пришла с дочкой в батутный центр, но перепутал детей.