Мать изнасилованного в Москве ребенка рассказала о других жертвах

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Мать четвероклассника из Новой Москвы, изнасилованного сверстником, рассказала MK.RU, что надругательства над 12-летним ребенком могли начаться еще до наступления 2023 года. Также она сообщила изданию и о других жертвах.

Мать четвероклассника заявила, что ее сын дружил с изнасиловавшим его школьником. Дети ходили друг к другу в гости, а надругательства могли происходить неоднократно. В какой-то момент мать обратила внимание, что поведение сына изменилось, но тот ничего ей не рассказывал.

Обвиняемый в насилии школьник, по сведениям MK.RU, ранее также приставал к другому ученику и к первокласснику, с которым гулял во дворе.

Ранее родители ученика школы № 1392 в Новой Москве обратились с заявлением в полицию в связи с изнасилованием четвероклассника. По их словам, классный руководитель замалчивала факт насилия, пока ролик с надругательством над ребенком не появился в чате класса. По факту произошедшего Следственный комитет начал проверку. Сейчас следователи опрашивают педагогический состав.

Как рассказал NEWS.ru источник, знакомый с ситуацией, надругательство над четвероклассником из московской школы № 1392 произошло дома у насильника 19 марта. По его словам, учащийся 4-го «В» класса принудил одноклассника к развратным действиям.