Опубликовано видео задержания мужчины, избившего девушку топором в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кадры очевидцев с задержанием мужчины, который протаранил в ночь на 17 сентября десять автомобилей, опубликовал РЕН ТВ. На видео мужчина, которому заломали руки, говорит, что сам пройдет в служебную машину в сопровождении полицейских. В это же время на пассажирском сидении о помощи просит окровавленная женщина.

Вы что, ребята, ехали и не остановились, е-мое, — обратился к окровавленной пострадавшей один из очевидцев.

Ранее в УМВД сообщали, что мужчина избил девушку в пути, использовав предмет, похожий на топорик. Известно, что в машине также находился ребенок 2021 года рождения, который не пострадал. Девушка с рублеными ранами была доставлена в больницу. Очевидцы рассказывали, что задержанный умышленно таранил машины вдоль трассы и смотрел на водителей поврежденных автомобилей. Задержан мужчина был в подмосковном городе Ступино.

Ранее в Москве скончался один из пострадавших в ДТП в центре Москвы. 16 сентября днем в стоявший на проезжей части с аварийным знаком Volkswagen на большой скорости влетел Mercedes. За рулем Mercedes был сын известного офтальмолога Игоря Медведева Кирилл. В машине также находился и сам Медведев.