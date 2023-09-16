«112»: один из пострадавших в ДТП в центре Москвы скончался в больнице

Фото: Vladyslav Musiienko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Последствия ДТП с участием двух автомобилей и пешеходов на ул. Садовая-Спасская

Telegram-канал «112» сообщает о смерти в больнице одного из мужчин, пострадавших в ДТП на Садово-Спасской улице в центре Москвы, когда днем в стоявший на проезжей части с аварийным знаком Volkswagen на большой скорости влетел Mercedes. По информации канала, в больнице у 33-летнего Бесизода Курбонова наступила клиническая смерть, врачи не смогли его спасти.

Между тем ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной полиции сообщает, что число пострадавших в этом ДТП увеличилось до двух.

В результате дорожной аварии двое мужчин, в том числе водитель Volkswagen, получили телесные повреждения и были госпитализированы, — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на Садово-Спасской улице в центре Москвы столкнулись два автомобиля, в результате аварии пострадали несколько человек, стоявшие на проезжей части у авто с включенными аварийными сигналами. На кадрах с уличных камер видно, как двое человек стоят на проезжей части у легкового авто. В нескольких метрах за машиной на дороге был установлен знак аварийной остановки. Не исключено, что другой участник ДТП вовремя его не заметил, из-за чего и произошло столкновение.