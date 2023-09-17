Протаранивший несколько авто водитель вез в машине окровавленную женщину При задержании виновника ДТП с 10 авто в машине нашли раненую женщину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве в ночь на 17 сентября 41-летний мужчина протаранил несколько автомобилей на 100-м километре трассы М-4 «Дон» в районе Бирюлево, сообщает региональное УМВД. Когда мужчину задержали в подмосковном районе Ступино, выяснилось, что в салоне на пассажирском сиденье находилась 30-летняя девушка с рублеными ранами. Предположительно, задержанный нанес ей раны предметом, похожим на топорик.

По предварительной информации, между мужчиной 1982 года рождения, управлявшим автомобилем, и пассажиркой 1993 года рождения во время движения произошёл конфликт, в ходе которого он нанес пострадавшей несколько ударов предметом, визуально похожим на топорик, — сообщили в УМВД.

Также в автомобиле находилась девочка 2021 года рождения. Она не пострадала.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «112», мужчина при задержании кричал, что расскажет, почему он так сделал. При движении по трассе водитель протаранил или задел десять автомобилей. Некоторые из этих ДТП были запечатлены на камеру очевидцами.

Несколько пострадавших автовладельцев рассказали каналу «Москва 24», что мужчина специально таранил подряд все авто и при этом, проезжая мимо, смотрел водителям в глаза.

Ранее в Москве скончался один из пострадавших в ДТП в центре Москвы. 16 сентября днем в стоявший на проезжей части с аварийным знаком Volkswagen на большой скорости влетел Mercedes. За рулем Mercedes был сын известного офтальмолога Игоря Медведева Кирилл. В машине также находился и сам Медведев.