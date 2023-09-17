Виновника ДТП с 10 авто в Москве задержали

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сотрудники полиции задержали водителя внедорожника, который устроил ДТП с участием десяти автомобилей в Москве, сообщили в пресс-службе регионального МВД. В настоящее время правоохранители проводят проверку. Пострадавших в результате ДТП нет.

Водитель внедорожника по пути следования совершил около десяти ДТП с ТС и скрылся. Принятыми мерами нарушитель задержан на территории Московской области, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Садово-Спасской улице в центре Москвы столкнулись два автомобиля, в результате аварии пострадали несколько человек, стоявшие на проезжей части у авто с включенными аварийными сигналами. На кадрах с уличных камер видно, как двое человек стоят на проезжей части у легкового авто. В нескольких метрах за машиной на дороге был установлен знак аварийной остановки. Не исключено, что другой участник ДТП вовремя его не заметил, из-за чего и произошло столкновение.

До этого сообщалось, что фура врезалась в группу велосипедистов-подростков и сопровождающую машину на трассе «Скандинавия» перед поселком Огоньки в Ленобласти. Среди погибших как минимум двое подростков, восемь человек пострадали, среди них семеро детей. На месте происшествия работали медики.