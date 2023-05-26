Несколько человек пытались подорвать газовую станцию в Москве «112»: ФСБ предотвратила подрыв газовой станции в Москве

Фото: Национальный антитеррористический комитет

В Москве ФСБ предотвратила диверсию — несколько человек пытались подорвать газовую станцию на Живописной улице, передает Telegram-канал «112». Инцидент произошел 5 мая, однако, преступников задержали 25 мая.

По сведениям «112», это могут быть те же диверсанты, которые устроили теракт на ЛЭП в Ленобласти.

В ночь на 1 мая в Гатчинском районе Ленобласти произошел подрыв опоры ЛЭП. При этом, по информации властей, электроснабжение нарушено не было, однако СМИ сообщили, что без света остались все жители региона, получавшие электричество с Ленинградской АЭС.

Позднее стало известно об обнаружении еще трех взрывных устройств на месте происшествия.

25 мая ФСБ показала видео задержания диверсантов, которые планировали подорвать 30 опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС перед 9 Мая. На видео видны несколько взрывных устройств на металлоконструкциях и одна поваленная опора. На данный момент известно, что сотрудники ФСБ задержали двоих украинцев, а также двоих пособников из числа граждан России.

До этого в ФСБ сообщали, что в России пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп с начала спецоперации в 2022 году.