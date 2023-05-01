На месте подрыва ЛЭП в Ленобласти обнаружили еще три взрывных устройства

Фото: t.me/drozdenko_au_lo

На месте подрыва опоры линии электропередачи в Гатчинском районе Ленинградской области обнаружили еще три взрывных устройства, передает 78.RU со ссылкой на источник. На месте продолжают работать оперативники из ФСБ и МВД.

На месте подрыва линии электропередачи в Гатчинском районе после проверки было обнаружено еще три взрывных устройства, — говорится в сообщении.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утром 1 мая заявил, что опору ЛЭП подорвали в первом часу ночи, при этом еще на одной опоре был обнаружен неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство. Электроснабжение в регионе нарушено не было, утверждал губернатор.

При этом Telegram-канал «112» писал, что ночью без света остались все жители региона, получавшие электричество с Ленинградской АЭС. Позже в пресс-службе ЛАЭС заверили, что ЧП не повлияло на работу станции.

ФСБ возбудила уголовное дело по статьям о диверсии и незаконном обороте взрывных устройств.

27 апреля стало известно, что под Санкт-Петербургом прогремел взрыв. Местные жители отмечали, что стены их домов дрожали несколько секунд. Telegram-канал SHOT сообщил, что на месте взрыва на территории ТЭЦ в петербургском Павловске было найдено до 70 кг взрывчатки пониженной мощности.