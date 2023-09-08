Названа причина задержек СМС для участников онлайн-голосования в Москве DDoS-атаки вызвали задержки СМС для участников онлайн-голосования в Москве

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DDoS-атаки на сервера, осуществляющие доставку сообщений, стали причиной задержек поступления СМС участникам онлайн-голосования на выборах в Москве, сообщил ТАСС совладелец компании ГК «Интермобилити» Даниил Титаренко. Тем не менее, на ход голосования это не влияет, добавил он.

Наши службы безопасности зафиксировали попытку атаки на нашу систему, в связи с этим в некоторых случаях наблюдаются задержки с доставкой СМС для участников электронного голосования. На ход голосования это никак не влияет, — сказал Титаренко.

Он отметил, что в настоящее время предпринимаются все необходимые меры для восстановления корректной работы системы.

Ранее жители столицы, принимающие участие в голосовании на выборах мэра Москвы онлайн, сообщили о сбоях на сайте. Стало известно, что некоторым из них подолгу не приходит смс-код, а другие не могут зайти на сайт, получая сообщения об ошибке.

8 сентября в Москве открылись избирательные участки на трехдневных выборах мэра столицы, которые будут проходить до 10 сентября включительно. Согласно информации на сайте городской избирательной комиссии (Мосгоризбирком), пункты можно посетить с 08:00 до 20:00, а портал для дистанционного участия будет работать с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября.