Москвичи пожаловались на сбои в онлайн-голосовании на выборах мэра

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жители столицы, принимающие участие в голосовании на выборах мэра Москвы посредством онлайн, сообщили о сбоях на сайте, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости». Некоторым из них по долгу не приходит смс-код, а другие и вовсе не могут зайти на сайт — при попытке это сделать им выдает ошибку.

Сидим уже всем коллективом минут 20, пытаясь проголосовать электронно. Ничего не выходит, код подтверждения участия в голосовании в виде смс на телефон не приходит. Запрашивал уже 4 раза, — приводит канал слова одного из голосующих.

8 сентября в Москве открылись избирательные участки на трехдневных выборах мэра столицы, которые будут проходить до 10 сентября включительно. Согласно информации на сайте городской избирательной комиссии (Мосгоризбирком), пункты можно посетить с 08:00 до 20:00, а портал для дистанционного участия будет работать с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Запланировано свыше четырех тысяч избирательных кампаний в 85 субъектах, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах — выборы депутатов законодательных органов власти.

Ранее в Госдепе США пригрозили санкциями тем, кто поддержит выборы, проводимые Россией в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Там уточнили, что мера может распространяться в том числе на наблюдателей.