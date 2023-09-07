В США пригрозили санкциями за поддержку выборов в России Госдеп США пригрозил санкциями за поддержку выборов в новых регионах РФ и Крыму

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

США могут ввести санкции в отношении тех, кто поддержит выборы, проводимые Россией в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщили в американском госдепартаменте. Там уточнили, что мера может распространяться в том числе на наблюдателей.

США никогда не признают претензий Российской Федерации на какую-либо часть суверенной территории Украины. Мы напоминаем тем, кто может поддержать российские лжевыборы на Украине, в том числе в качестве так называемых международных наблюдателей, что они могут стать объектом санкций и визовых ограничений, — говорится в заявлении.

В России 10 сентября пройдет единый день голосования. В 54 регионах страны состоятся 78 избирательных кампаний, будет замещено более 34 тысяч мандатов. Впервые в процедуре выборов примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. В последней предстоит избрать депутатов областной думы и представительных органов 14 муниципалитетов.

Ранее председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова сообщила, что на выборах в регионе будут присутствовать международные эксперты из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.