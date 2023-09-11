Названа новая версия смерти москвички, съевшей перед гибелью арбуз СК: москвичка умерла не от отравления арбузом, а из-за сердечной недостаточности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительница Москвы, которая скончалась после поедания арбуза, умерла из-за сердечной недостаточности, заявила в Telegram пресс-служба столичного управления СК. В ведомстве подчеркнули, что признаков отравления у женщины обнаружено не было. Следователи продолжают проведение проверок.

По предварительным данным судебно-медицинского исследования, признаков отравления какими-либо веществами не обнаружено и причиной смерти является острая сердечная недостаточность, — говорится в сообщении СК.

48-летняя жительница района Хамовники купила арбуз 9 сентября. В тот же день после употребления его в пищу ей стало плохо, у нее началась рвота. Близкие предложили вызвать скорую, но женщина отказалась. Следующим утром ее самочувствие ухудшилось. Прибывшие по вызову медики не смогли спасти москвичку, она скончалась. Арбуз женщина купила недалеко от станции метро.

По данным Telegram-канала SHOT, магазин, где москвичка приобрела арбуз, закрыли. Уточняется, что хозяевами магазина оказалась супружеская пара из Азербайджана и сейчас их деятельность проверяет полиция.