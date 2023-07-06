Мужчина утонул в пруду на северо-востоке Москвы «Осторожно, Москва»: мужчина утонул в районе Свиблово на северо-востоке Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина утонул в Капустинском пруду в московском районе Свиблово, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По информации очевидцев, двое мужчин решили искупаться в пруду, один из них доплыл до середины, после чего стал звать на помощь. Спасти его не удалось.

Канал отмечает, что на месте работают водолазы и оперативные группы.

Ранее в Новосибирской области 12-летняя девочка утонула в котловане, в котором решила искупаться. Несчастный случай произошел 3 июля в окрестностях села Александро-Невское. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Проводятся следственные мероприятия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

В апреле исследователи акватории Беловежского пруда в Москве не смогли найти трупов утопленников на дне водоема, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. Ранее о пугающей находке дайвера-любителя сообщал Telegram-канал SHOT. По данным канала, после того как дайвер обнаружил на дне Беловежского пруда два тела, водоем оцепила полиция, а на место отправились водолазы. Сообщалось, что трупы могли находиться на четырехметровой глубине. Погибшие были одеты в оранжевые костюмы.