Школьница утонула в глубоком котловане под Новосибирском 12-летняя девочка утонула в котловане в окрестностях села Александро-Невское под Новосибирском

Фото: СУ СК России по Новосибирской области

В Новосибирской области 12-летняя девочка утонула в котловане, в котором решила искупаться, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального управления СК РФ. Несчастный случай произошел 3 июля в окрестностях села Александро-Невское.

По предварительным данным следствия, несовершеннолетняя решила искупаться в котловане без присмотра взрослых. В какой-то момент ребенок во время купания скрылся под водой и утонул, — сообщили в СК.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Проводятся следственные мероприятия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

СМИ пишут, что школьница утонула на глазах у подруг, с которыми купалась в котловане.

Ранее в Тверской области утонула двухлетняя девочка. Тело ребенка обнаружили 4 июля в пруду в деревне Вашутино Калининского района. Отец достал девочку из воды и пытался ее спасти, но ему это не удалось, сообщили в прокуратуре региона.

25 июня в подмосковном Волоколамске спасатели достали со дна озера Каверино тело девочки, которая погибла, когда отмечала 15-летие. Школьница гуляла с подругой у водоема, они решили проверить, теплая ли вода, но не удержались на краю бетонного ограждения и упали в воду. Погибшая девочка не умела плавать, а ее подруга смогла выбраться на берег.