В Москве дайвер погрузился в пруд и нашел два трупа SHOT: тела двух человек найдены в Беловежском пруду в Москве

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Дайвер-любитель нашел два трупа на дне Беловежского пруда в Можайском районе Москвы, сообщает Telegram-канал SHOT. После передачи информации о находке в экстренные службы водоем оцепила полиция, на место направлены водолазы.

По предварительным данным, тела двух человек находятся на четырехметровой глубине. Погибшие одеты в оранжевые костюмы.

В начале апреля Санкт-Петербурге из Обводного канала достали тело мужчины в возрасте около 30 лет. По словам сотрудников экстренных служб, состояние тела указывало на то, что оно могло пролежать в воде длительное время. Обстоятельства гибели человека устанавливаются.

В марте в Ярославской области под лед провалился лидер группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов, вместе с ним погибли еще два человека. В день трагедии музыкант с друзьями отмечал день рождения в селе Диево-Городище.

В США в обмелевшем из-за засухи озере Мид нашли останки шести человек. Двое из них погибли около 50 лет назад, причем смерть одного была насильственной, он был застрелен. По версии полиции, погибший был членом мафии.