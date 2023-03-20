Лидер группы Cream Soda провалился под лед: всё, что известно о трагедии Для основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова и его друзей переход по Волге закончился трагедией. СМИ сообщили, что музыкант погиб.

Фото: vk.com/creamsoda

Основатель российской группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов пропал в Ярославской области, провалившись под лед. По данным портала 76.ru, вместе с ним пропал его брат 25-летний Роман Свиргунов и их друг 28-летний Георгий Киселев. Эту информацию подтвердили в соцсетях музыканты группы Cream Soda. По информации Telegram-канала SHOT, Свиргунов погиб, его тело обнаружили спасатели. Как произошла трагедия и есть ли надежда найти пропавших живыми — в материале NEWS.ru.

Как произошло ЧП

По данным 76.ru, трагедия случилась в ночь на 20 марта в Некрасовском районе Ярославской области, когда компания молодых людей праздновала день рождения друга. По данным Telegram-канала Mash, праздник отмечали в доме матери Свиргунова Ольги Геннадьевны. Поздно вечером компания из десяти человек вышла прогуляться на лед в селе Диево-Городище. Пятеро провалились, выбраться смогли только двое: 27-летний Аристарх Ухтомский и Валерия Дерман. Аристарх умер в машине скорой помощи. По словам спасателей, молодой человек был в критическом состоянии к тому моменту, когда его вытащили из воды.

По предварительной информации Mash, во время прогулки на льду ребята были пьяны. При этом Telegram-канал Baza сообщил, что на лед вышли 12 человек: семь мужчин и пять девушек. У музыкантов была традиция в зимнее время переходить Волгу один или два раза в месяц. Лед треснул под компанией примерно в 350 метрах от берега.

Что известно о деталях трагедии

В МЧС России по Ярославской области сообщили NEWS.ru, что на месте ЧП работают водолазы, спасатели нашли одного погибшего, но его имя не уточняется, еще трое числятся пропавшими без вести.

«Пять человек провалились под лед, двоих спасли. Один из них — мужчина — позже скончался в скорой помощи, женщина жива, еще трое числятся пропавшими без вести. С 09:20 по мск на месте ЧП работают водолазы. В 13:55 было найдено одно тело, личность устанавливается», — заявили в МЧС.

Начальник Центра обеспечения действий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Олег Беловошин рассказал 76.ru, что еще вечером лед был довольно крепким, а ночью его подмыло. Девушку смогли вытащить ее друзья

«Один парень ухватился за кромку льда, его смогли достать приехавшие спасатели», — сообщил Беловошин.

Инцидентом занялось управление Следственного комитета России. По факту случившегося начата доследственная проверка.

Как отреагировали на случившееся другие участники группы

Представители музыкального коллектива Cream Soda подтвердили, что основатель группы Дмитрий Свиргунов провалился под лед во время отдыха в Ярославской области. По словам артистов, в настоящее время он и еще два человека числятся пропавшими без вести.

«Наш Дима Нова в компании друзей гулял по Волге и провалился под лёд. Диму, его брата Рому и друга Гошу Киселёва до сих пор ищет МЧС. Аристарха, нашего друга, который тоже провалился под лёд, удалось достать, но не удалось спасти», — говорится в заявлении музыкального коллектива.

Чем известна группа Cream Soda и ее основатель

Cream Soda — российская музыкальная группа, основанная в 2012 году. Ее главные хиты — песни «Плачу на техно» и «Никаких больше вечеринок». Создателями коллектива являются Дмитрий (Нова) Свиргунов из Ярославля и Илья Гадаев из Орехово-Зуево. Какое-то время солисткой группы была Анна Романовская, однако не так давно она покинула коллектив.

Группа прославилась во многом благодаря юмористическим клипам, снятым в сотрудничестве с телеведущим, шоуменом Александром Гудковым. Первые ролики Cream Soda снимала в Ярославле и Ярославской области — в частности ,в том самом селе Диево-Городище, где и произошла трагедия.