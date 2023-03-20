Основатель группы Cream Soda пропал без вести в Ярославской области 76.ru: основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лед в Ярославской области

Фото: Соцсети

Дмитрий Свиргунов

Основатель российской группы Cream Soda, известной песнями «Плачу на техно» и «Никаких больше вечеринок», Дмитрий Свиргунов пропал в Ярославской области, провалившись под лед, сообщает 76.ru со ссылкой на источник. По данным СМИ, вместе с ним пропал его брат, 25-летний Роман Свиргунов, и их друг — 28-летний Георгий Киселев.

Ночью 20 марта на лед в селе Диево-Городище вышли десять человек, однако пятеро провалились. Двоих вытащили из воды еще ночью, один из пострадавших умер в машине скорой помощи. Поиски остальных пропавших продолжаются.

По данным источника 76.ru, в Некрасовском районе компания праздновала день рождения друга.

Ярославский предприниматели Андрей Алексеев (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в своем Telegram-канале сообщил, что Свиргунов ранее купил дом в районе происшествия.

Дима Свиргунов — мой давний друг, один из основателей популярнейшего российского электронного проекта Cream Soda. Именно в Диево-Городище ребята во время пандемии купили дом и любили там отдыхать. Пока никаких подробностей нет, на сообщения Дима не отвечает — и у меня плохое предчувствие, — написал предприниматель.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина упал с Володарского моста под лед, после чего его унесло течением. Его поисками заняты службы спасения и водолазы.