В Cream Soda подтвердили, что основатель группы провалился под лед

В музыкальном коллективе Cream Soda подтвердили, что основатель группы Дмитрий Свиргунов провалился под лед во время отдыха в Ярославской области, пишет «360». В настоящее время он и еще два два человека числятся пропавшими без вести.

История, случившаяся этой ночью под Ярославлем, произошла с нашим Димой Нова (Свиргунов. — NEWS.ru). В компании друзей он вышел на лед и провалился под него, — рассказали в Cream Soda.

Представители коллектива уточнили, что пропали Свиргунов, его брат Роман и их друг. На данный момент из ищут водолазы. Группа заявила, что поделится новой информацией от МЧС, как только она появится.

Ранее сообщалось основатель группы Cream Soda, известной песнями «Плачу на техно» и «Никаких больше вечеринок», Дмитрий Свиргунов пропал в Ярославской области, провалившись под лед. По данным СМИ, вместе с предпринимателем пропал его брат, 25-летний Роман Свиргунов, и их друг — 28-летний Георгий Киселев.

До этого на Байкале машина с туристами провалилась под лед, мужчины успели выбраться из автомобиля и дождались помощи спасателей на ее крыше, сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области. По данным ведомства, пострадавших успешно эвакуировали и доставили на берег.