Утопленника в черных кроссовках выловили в Петербурге «Фонтанка»: тело мужчины достали из Обводного канала в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге из Обводного канала достали тело мужчины, сообщает «Фонтанка». Труп в воде под Атаманским мостом вечером 6 апреля заметили прохожие, которые вызвали полицию.

Прибывшие на место сотрудники экстренных служб извлекли из воды тело мужчины на вид около 30 лет, на котором были синие джинсы, темные трусы и черные кроссовки. По состоянию тела сделали вывод, что оно могло пролежать в воде длительное время.

Обстоятельства гибели человека устанавливаются. Причину смерти установят в морге.

Ранее отец восходящей звезды российского хоккея Матвея Мичкова утонул в пруду. По предварительной версии, Андрею Мичкову стало плохо во время прогулки и он упал в воду.

Ранее в марте в Москве молодой человек на спор спрыгнул с Крымского моста, желая доказать девушке свою смелость. Парень выжил и смог доплыть до льдины, но оттуда его пришлось вытаскивать спасателям.

Также в марте в Ярославской области под лед провалился лидер группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов, вместе с которым погибли еще несколько человек. В день трагедии музыкант с друзьями отмечал свой день рождения в селе Диево-Городище. Вечером компания из пяти человек вышла прогуляться на льду. Когда они отошли примерно на 350 метров от берега, лед треснул, впоследствии пятеро человек провалились в воду, только двум удалось выбраться.