Раскрыты детали гибели отца российского хоккеиста «112»: смерть отца хоккеиста Мичкова не носит криминальный характер

Фото: hcsochi/vk.com

Матвей Мичков с отцом

Смерть отца хоккеиста петербургского клуба СКА Матвея Мичкова, по предварительным данным, не носит криминальный характер, сообщает Telegram-канал «112». По одной из версий, Андрей Мичков имел проблемы с сердцем. На его теле не обнаружили внешних признаков насильственной смерти. О кончине отца 18-летнего спортсмена стало известно 4 апреля.

При расследовании причин смерти отца Мичкова рассматривают версию, что он вышел прогуляться к пруду, чтобы подышать воздухом. Там мужчине стало плохо, он упал в воду и утонул. По данным «112», другие версии пока тоже не сбрасывают со счетов.

В поисковом отряде «ЛизаАлерт» Краснодарского края сообщали, что тело Андрея Мичкова нашли в пруду на Старообрядческой улице поселка Сириус. Вечером 2 апреля 51-летний мужчина вышел из дома и спустя 20 минут перестал выходить на связь.

Матвей Мичков играет в петербургском СКА, в декабре 2022 года он перешел в клуб «Сочи» на правах аренды до конца сезона. 18-летний нападающий является чемпионом зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года, на которых россиянин стал лучшим снайпером и бомбардиром. В сентябре 2020 года Мичков в матче за «СКА-1946» против петербургского «Динамо» стал вторым самым молодым хоккеистом, забившим шайбу в МХЛ.