В Сочи пропал отец известного хоккеиста В Сочи пропал отец хоккеиста Андрея Мичкова

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края

В Сочи волонтеры и правоохранители вышли на поиски 51-летнего Андрея Мичкова, отца одного из самых перспективных молодых российских хоккеистов Матвея Мичкова. Ориентировка на мужчину появилась на сайте поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Местонахождение мужчины неизвестно со 2 апреля.

Приметы: рост 173 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые. Был одет: темно-синяя куртка, черные брюки, черные кроссовки, черная вязаная шапка, — говорится в ориентировке на поиск мужчины.

Матвей Мичков играет в петербургском отделении хоккейного клуба СКА. Вторую часть сезона КХЛ он находился в аренде у хоккейного клуба «Сочи». Полтора года назад спортсмен стал самым молодым игроком в истории отечественных национальных команд, побив рекорд Владислава Третьяка.

Ранее в Сочи пропадал участник второго сезона шоу «Фабрика звезд» Константин Легостаев. В октябре певец пропал на сутки во время купания в море. Тревогу из-за исчезновения артиста забил менеджер Владимир Белов. 2 октября Легостаев нырнул в Черное море, но так и не выплыл на берег. В поисках певца участвовали волонтеры и полиция. Мужчина заблудился на воде и чудом смог выжить, пробыв на плаву всю ночь.