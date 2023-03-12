«112»: житель Челнов заказал по почте петарду и устроил смертельный взрыв

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мужчина в Набережных Челнах заказал по почте петарду «Кинг-Конг» и устроил взрыв в многоэтажном жилом доме, передает Telegram-канал «112». По информации канала, из-за взрыва был выведен из строя грузовой лифт, также рухнули межкомнатные перекрытия. Сам 21-летний мужчина погиб на месте.

21-летний жилец специально поджег петарду на 10-м этаже дома на улице Раскольникова <...>, от полученных травм пострадавший скончался на месте, — сообщает «112».

Жильцам дома потребовалась срочная эвакуация. Их отправили в пункты временного размещения. В настоящее время на месте происшествия работают следователи.

Ранее фермер из села Шедок Краснодарского края едва не пострадал при взрыве самодельного взрывного устройства, которое он нашел в стоге сена. В сене лежали две литровые бутылки с зажигательной смесью. Откуда они там появились, разбираются следователи.

Инцидент произошел на территории молочно-торговой фермы в селе Шедок. Сотрудник предприятия пошел за тюком сена с целью накормить скот. Именно в нем он и обнаружил взрывные устройства. Одно из них сдетонировало, второе позднее обезвредили сотрудники правоохранительных органов.