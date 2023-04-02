Шесть человеческих скелетов нашли на дне обмелевшего озера в США

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Останки шести человек были найдены в озере Мид в США, обмелевшем из-за засухи, сообщает Newsweek. Двое из них погибли около 50 лет назад, причем смерть одного была насильственной.

Уровень воды в озере Мид падает из-за засухи, охватившей запад США, <...> и его отступающие воды обнаруживают множество ужасных находок. За последний год из озера было извлечено по меньшей мере шесть скелетов, и, возможно, еще много предстоит найти, — говорится в публикации.

Полиция установила, что один скелет принадлежит Дональду Смиту, пропавшему в районе озера в 1974 году. Его смерть признана несчастным случаем, мужчина утонул.

Гибель второго человека, останки которого нашли в бочке на дне озера, явно носит криминальный характер — он был застрелен предположительно во второй половине 1970-х годов. Личность мужчины пока не установлена, но у полиции есть версия, что он был членом мафиозной группы, действовавшей в те годы в Лаc-Вегасе.

Ранее сообщалось, что в Магадане свидетельницу двойного убийства заживо утопили в проруби. Ее тело нашли после того, как приятель, помогавший топить девушку, сдал предполагаемого убийцу.