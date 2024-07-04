На одной из станций московского метро загорелась шпала Дептранс Москвы: на станции метро «Лубянка» произошло возгорание шпалы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дептранс Москвы сообщил о загоревшемся участке шпалы в столичном метро. Задымление произошло на станции «Лубянка». По данным Telegram-канала «360», дым шел от рельсов, но огня не было.

Сотрудники метрополитена потушили участок тлеющей шпалы. Согласно сообщению дептранса, помощь экстренных служб не понадобилась. Угрозы для пассажиров и движения поездов не обнаружили.

Ранее стало известно, что в столице к 2030 году запланировано открытие трех новых линий метрополитена. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что также появятся 39 новых станций. Жителей столицы ждет и девять новых и реконструированных станций МДЦ. Миллионы москвичей получат станции рельсового каркаса рядом с домом.

В ближайшие пять лет в столице появится беспилотное метро. Заммэра Москвы не уточнил, о какой ветке идет речь. Ликсутов добавил, что уже в этом году пассажиры смогут воспользоваться беспилотным трамваем. К 2030 году в Москве планируют на 20% увеличить количество вагонов метро. На сегодняшний день в процессе обновления находятся Люблинско-Дмитровская, Замоскворецкая и Сокольническая линии.