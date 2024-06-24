Названы сроки появления беспилотного метро в Москве Заммэра Москвы Ликсутов: в столице в течение пяти лет появится беспилотное метро

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В течение ближайших пяти лет в столице появится беспилотное метро, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова. Он не уточнил, какая это будет ветка.

Кроме того, Ликсутов отметил, что уже в 2024 году пассажиров начнет возить беспилотный трамвай. К 2030 году в городе планируют на 20% увеличить количество вагонов метро. В настоящее время в процессе обновления находятся Люблинско-Дмитровская, Замоскворецкая и Сокольническая линии.

Также в Москве планируют полностью обновить прогулочный речной флот и открыть верфь для строительства электросудов. Продолжается работа по пятой линии Московских центральных диаметров (МЦД-5), проект обсуждают с РЖД.

Мэр столицы Сергей Собянин ранее рассказал, что в городе создали самую маленькую в мире карту подземного транспорта, которая включает все 430 станций метро. Он добавил, что размер названий станций составляет 15 микрон, или 0,015 мм. Столь необычную миниатюру сделали специалисты Московского физико-технического института (МФТИ). Методом литографии они нанесли изображение на кремниевую пластину, а затем закрепили рисунок золотым напылением.