Собянин показал, как выглядит схема метро Москвы на половине почтовой марки Собянин: в Москве создали самую маленькую в мире схему метро

Фото: kremlin.ru

Сергей Собянин

В Москве создали самую маленькую схему метро в мире: на площади всего 2 квадратных сантиметра нанесены все 430 станций метро, МЦК и МЦД, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Размер линий практически в два раза тоньше человеческого волоса и в 13 раз меньше, чем на схемах в метро. Удивляет и размер названий станций: 15 микрон или 0,015 миллиметра.

Столь необычную миниатюру сделали специалисты Московского физико-технического института (МФТИ). Методом литографии они нанесли изображение на кремниевую пластину, а затем закрепили рисунок золотым напылением.

Миниатюру в половину почтовой марки можно увидеть в Музее истории МФТИ и в Народном музее Московского метрополитена на пересадочном узле «Деловой центр».

С 22 июня будет приостановлено движение поездов на участке Большой кольцевой линии Московского метрополитена между станциями «Деловой центр», «Шелепиха» и «Хорошевская». Причиной станут плановые ремонтные работы. Участок включат в новую Рублево-Архангельскую линию.