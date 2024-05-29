В июне закроют участок линии московского метро С 22 июня закроют участок линии метро от «Хорошевской» до «Делового центра»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Движение поездов на участке Большой кольцевой линии Московского метрополитена между станциями «Деловой центр», «Шелепиха» и «Хорошевская» будет приостановлено с 22 июня, сообщается на сайте Московского метрополитена. Это произойдет из-за плановых ремонтных работ.

Согласно сообщению, участок будет включен в новую Рублево-Архангельскую линию: там проведут замену инженерных систем, модернизируют тоннели и впоследствии соединят их с тоннелями будущей линии.

Пассажиров просят заранее выбирать альтернативные маршруты и использовать другие линии метро, МЦК и МЦД. Также уточняется, что интервалы движения городского наземного транспорта на маршрутах, проходящих через станцию «Шелепиха», могут быть сокращены.

Ранее на восточном участке Калининской линии московского метро произошел сбой. Временно были увеличены интервалы движения из-за человека на пути. Спустя некоторое время в дептрансе сообщили, что движение на линии восстановлено и вводится в график.

В апреле в Москве на станции метро «Шаболовская» подрались безбилетник и мужчина, который преградил ему путь у турникета. Пассажир, оплативший проезд, заблокировал проход, чтобы «заяц» не смог пройти за ним, за что получил толчок от нарушителя.