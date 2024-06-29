Москвичам пообещали новые линии метро Ликсутов: до 2030 года в Москве появятся три новые линии метро

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К 2030 году в Москве запланировано открытие трех новых линий метрополитена, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он уточнил, что также появятся 39 новых станций. Сообщение заммэра опубликовала пресс-служба городского департамента транспорта.

До 2030 года откроем в городе еще три новые линии и 39 станций метро, а также девять новых и реконструированных станций МЦД. Миллионы горожан получат станции рельсового каркаса рядом с домом, — отметил Ликсутов.

Он добавил, что рельсовый транспорт является основным для столицы. Поэтому, уточнил он, важно совершенствовать метро и делать поездки удобнее и быстрее.

Ранее Московский метрополитен предупредил, что движение поездов на участке Большой кольцевой линии между станциями «Деловой центр», «Шелепиха» и «Хорошевская» будет приостановлено с 22 июня. Мера вызвана плановыми ремонтными работами.

Согласно сообщению, участок будет включен в новую Рублево-Архангельскую линию: там проведут замену инженерных систем, модернизируют тоннели и впоследствии соединят их с тоннелями будущей линии.

Пассажиров призвали заранее выбирать альтернативные маршруты и использовать другие линии метро, МЦК и МЦД. Также уточняется, что интервалы движения городского наземного транспорта на маршрутах, проходящих через станцию «Шелепиха», могут быть сокращены.