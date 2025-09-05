На фиолетовой ветке метро произошло ЧП В метро увеличили интервалы на фиолетовой ветке из-за человека на путях

В московском метро на Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения поездов, сообщили в Telegram-канале городского департамента транспорта. Причиной стал человек на путях. О пострадавших или других обстоятельствах происшествия не уточняется.

На центральном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, — говорится в сообщении.

Ранее у метро Павелецкая в Москве произошел пожар в кабельном колодце, из-за чего движение трамваев маршрутов № 3, 38 и 39 на Дубининской улице было нарушено. На месте работают сотрудники МЧС для ликвидации последствий возгорания.

До этого в Санкт-Петербурге произошел массовый сбой работы турникетов метрополитена, которые перестали принимать оплату. Пассажиры могли пройти только через кассы с жетонами или терминалы сотрудников, что вызвало скопление очередей.

Ранее на станции метро «Площадь Восстания» в Санкт-Петербурге мальчик получил травму руки, засунув ее в зазор между движущимся эскалатором и балюстрадой. Ребенка госпитализировали с повреждением конечности.