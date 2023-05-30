Музыкантов задержали в столичном метро за украинские песни

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве на станции метро Китай-город задержали Олега и Ирину Мокряковых, которые исполняли украинские песни в рамках проекта «Музыка в метро», сообщает «ОВД-Инфо» (внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов). На данный момент музыканты находятся в комнате полиции на станции Китай-город, их собираются доставить на Калужскую.

Ранее в Тульской области против диджея возбудили административное дело из-за песни украинского дуэта «Потап и Настя Каменских», которую мужчина включил во время новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина. По информации «ОВД-Инфо», молодого человека обвиняют в дискредитации ВС России.

До этого москвичка разгромила караоке в центре столицы из-за того, что посетители за соседним столом исполнили песню «Без бою» украинской группы «Океан Эльзы». Женщину настолько разозлила музыка, что она стала ударять по аппаратуре, а затем бить посуду. Ее супруг в это время позвонил в полицию и сообщил, что в самом центре Москвы исполняют «националистические украинские песни». После этого женщину и ее мужа задержала полиция, которую они сами же и вызвали.