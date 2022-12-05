SHOT: москвичка разгромила караоке из-за песни «Океана Эльзы» SHOT: москвичка разгромила караоке из-за песни украинской группы «Океан Эльзы» за соседним столиком

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичка разгромила караоке в центре столицы из-за того, что посетители за соседним столом исполнили песню «Без бою» украинской группы «Океан Эльзы», сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, после этого женщину и ее мужа задержала полиция, которую они сами же и вызвали.

Как пишет SHOT, женщина с мужем отдыхали в заведении возле станции метро «Тимирязевская». Когда соседняя компания начала петь на украинском языке, женщина стала бить по аппаратуре, а затем бить посуду. Ее супруг в это время позвонил в полицию и сообщил, что в самом центре Москвы исполняют «националистические украинские песни».

По данным SHOT, во второй раз в полицию позвонили уже сотрудники караоке и попросили помочь успокоить дебоширку. К моменту прибытия сотрудников правоохранительных органов компания, исполнившая песню «Океана Эльзы», покинула заведение. Полицейские задержали супружескую пару нарушителей общественного порядка, отвезли в отдел и составили протокол за мелкое хулиганство. Проводится проверка.

Ранее в Бахчисарае прошла свадьба, на которой прозвучала песня «Червона калина», которую суд признал боевой песней Организации украинских националистов (признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). После того как об инциденте стало известно общественности, заведение закрыла местная администрация. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что гости на свадьбе скандировали «проукраинские лозунги» и распевали «националистические песни». Политик потребовал привлечь к ответственности и гостей, и хозяев ресторана.