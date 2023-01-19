На диджея завели дело из-за украинской песни на фоне новогодней речи Путина

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В Тульской области против диджея возбудили административное дело из-за песни украинского дуэта «Потап и Настя Каменских», которую мужчина включил во время новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «ОВД-Инфо LIVE» (внесен Минюстом в список иностранных агентов). По данным канала, молодого человека обвиняют в дискредитации ВС России.

«ОВД-Инфо LIVE» пишет, что инцидент произошел в новогоднюю ночь в кафе «Флагман». Протокол также составлен на местного жителя, который опубликовал в соцсетях соответствующее видео из заведения.

Ранее рэпера Oxxxymiron (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) осудили за лозунг из песни «Ойда», в котором обнаружили призывы к сепаратизму. Исполнителю назначили штраф в размере 70 тысяч рублей.

При этом клип на песню к распространению не запрещен. Прокурор также просил суд обязать «ВКонтакте», «Яндекс» и ООО «Звук» ограничить доступ к песне по 10 ссылкам.

В октябре глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что нужно признать экстремистской песню Оксимирона «Ойда». По ее словам, соответствующее обращение будет направлено в Генеральную прокуратуру. Мизулина посчитала, что в композиции содержатся призывы отделить Санкт-Петербург от России, что представляет собой «деятельность по расколу» страны.