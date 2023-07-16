Мусульмане обратились в Генпрокуратуру из-за рейда силовиков в Дзержинском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Духовное управление мусульман (ДУМ) Московской области обратилось в Генпрокуратуру с требованием проверить силовиков, проводивших рейд в молельном доме Дзержинска, по статье об оскорблении чувств верующих, сообщает издание «Подъём». По словам пресс-секретаря ДУМ Подмосковья Станислава Токарева, жалоба была направлена накануне, ответа на нее пока не получено.

Ворвавшись в центр, силовики пытались воспрепятствовать проведению обязательной для мусульман пятничной молитвы, топтались в обуви по коврам, что совершенно недопустимо по исламским канонам, грубили прихожанам, и всё это под предлогом проверки документов у трудовых мигрантов, — заявили в ДУМ.

В учреждении считают, что действия силовиков во время рейдов в Котельниках и Дзержинском «ущемляют конституционные права мусульман и создают напряжённость в многонациональном и многорелигиозном обществе».