Кадыров сравнил рейд силовиков в подмосковной мечети с бандитским налетом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейский рейд во время молитвы в мечети в подмосковных Котельниках стоит рассматривать как провокацию с целью «расшатать прочный фундамент межнационального мира», заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его мнению, нарушения миграционного законодательства нужно исправлять адресно и точечно, а подобные мероприятия больше напоминают «бандитские налеты».

Непрофессиональные и вызывающие действия сотрудников правоохранительных органов я расцениваю как провокацию в нашем тылу с целью расшатать прочный фундамент межнационального мира. <...> Есть нарушитель миграционного законодательства? Вперед: адресно, точно, профессионально. А подобные акции без соблюдения должностных инструкций и предписаний — скорее напоминают бандитский налет и заслуживают по меньшей мере служебного выговора, — написал Кадыров.

Он подчеркнул, что ситуацию держит на контроле депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов. По словам главы республики, тот уже провел беседу с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и начальником Управления президента РФ по внутренней политике Андреем Яриным. Кадыров заявил, что подобные действия и впредь не останутся без ответа.

Ранее полиция Ульяновска задержала уроженца Египта, которого обвиняют в надругательстве над Кораном и негативных высказываниях об исламе.

До этого стало известно, что в Кабардино-Балкарии задержали мужчину после попытки сжечь несколько экземпляров Корана в мечети. Возгорание вскоре было потушено людьми, которые находились в тот момент в мечети. Полицейским он пояснил, что сделать это ему приказали голоса в голове.