Полиция Ульяновска подтвердила задержание осквернившего Коран египтянина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Ульяновска задержала уроженца Египта, которого обвиняют в надругательстве над Кораном и негативных высказываниях об исламе, сообщается на сайте регионального главка МВД. Проводится проверка, будет принято процессуальное решение.

Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД по Ульяновской области совместно с УФСБ по Ульяновской области гражданин был установлен и задержан. Им оказался уроженец Арабской Республики Египет 1995 года рождения. Свои действия он совершил на территории города Ульяновска, — говорится в сообщении.

О надругательстве над Кораном в Ульяновске стало известно 5 июля, когда в интернете появилось соответствующее видео. Гендиректор общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Александр Даркович предположил, что к этому причастен проживающий в Ульяновске египтянин Сайд Абу Мустафа.

Ранее стало известно, что в Кабардино-Балкарии задержали мужчину после попытки сжечь несколько экземпляров Корана в мечети. Возгорание вскоре было потушено людьми, которые находились в тот момент в мечети. Полицейским он пояснил, что сделать это ему приказали голоса в голове.